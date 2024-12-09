Гризманн сделал дубль в матче с «Севильей», забив победный на 94-й. Форвард продлил голевую серию до 4 игр
Антуан Гризманн сделал дубль в матче Ла Лиги с «Севильей» (4:3), забив победный гол на 94-й минуте.
Форвард «Атлетико» продлил голевую серию до 4 игр (5 мячей на отрезке).
Всего в 22 матчах сезона во всех турнирах на счету 33-летнего француза 9 голов и 6 ассистов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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