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Гризманн сделал дубль в матче с «Севильей», забив победный на 94-й. Форвард продлил голевую серию до 4 игр

Антуан Гризманн сделал дубль в матче Ла Лиги с «Севильей» (4:3), забив победный гол на 94-й минуте.

Форвард «Атлетико» продлил голевую серию до 4 игр (5 мячей на отрезке).

Всего в 22 матчах сезона во всех турнирах на счету 33-летнего француза 9 голов и 6 ассистов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoАнтуан Гризманн
logoАтлетико
logoЛа Лига
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