«Спарта» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
«Атлетико» сыграет с пражской «Спартой» в 5-м туре Лиги чемпионов.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
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