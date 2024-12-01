«Атлетико» вынес «Вальядолид» – 5:0! У Альвареса 1+1, Гризманн, Серлот, Де Поль, Лангле тоже забили
«Атлетико» в гостях разгромил «Вальядолид» (5:0) в 15-м туре Ла Лиги.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 26-й минуте счет открыл защитник гостей Клеман Лангле. На 35-й отличился форвард Хулиан Альварес. На 37-й хавбек Родриго Де Поль довел счет до разгромного. На 52-й забил Антуан Гризманн – с паса Альвареса. На 92-й окончательный счет установил нападающий Александр Серлот.
«Атлетико» набрал 32 очка и на 2 балла отстает от лидирующей «Барселоны». У «Реала» 30 очков и на 2 игры меньше, чем у конкурентов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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