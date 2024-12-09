Мареска о шансах «Челси» на чемпионство: «Арсенал», «Сити» и «Ливерпуль» не поскользнутся, как Кукурелья. Нам до них далеко»
Энцо Мареска оценил шансы «Челси» в борьбе за чемпионство.
После победы над «Тоттенхэмом» (4:3) в 15-м туре АПЛ «синие» обошли «Арсенал» в турнирной таблице, поднявшись на 2-е место. Отставание от «Ливерпуля» составляет 4 очка при матче в запасе у мерсисайдцев.
«Вероятно, «Арсенал», «Сити» и «Ливерпуль» не поскользнутся, как Кукурелья.
Если серьезно, то мы не готовы [к борьбе за титул]. Нам далеко до этих команд, но мы сосредоточены на том, чтобы изо дня в день улучшать команду», – сказал главный тренер «Челси».
«Челси» после ошибок Кукурельи пропустил 2 гола от «Тоттенхэма» в течение 7 минут. Защитник «Челси» дважды поскользнулся, сменил бутсы и отдал голевую на Санчо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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