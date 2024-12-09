Энцо Мареска оценил шансы «Челси» в борьбе за чемпионство.

После победы над «Тоттенхэмом» (4:3) в 15-м туре АПЛ «синие» обошли «Арсенал» в турнирной таблице, поднявшись на 2-е место. Отставание от «Ливерпуля » составляет 4 очка при матче в запасе у мерсисайдцев.

«Вероятно, «Арсенал », «Сити » и «Ливерпуль» не поскользнутся, как Кукурелья .

Если серьезно, то мы не готовы [к борьбе за титул]. Нам далеко до этих команд, но мы сосредоточены на том, чтобы изо дня в день улучшать команду», – сказал главный тренер «Челси».

«Челси» после ошибок Кукурельи пропустил 2 гола от «Тоттенхэма» в течение 7 минут. Защитник «Челси» дважды поскользнулся, сменил бутсы и отдал голевую на Санчо