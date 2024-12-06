Мареска о гонке за титул АПЛ: «Не думаю, что «Челси» готов конкурировать с «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Ман Сити»
Энцо Мареска считает, что «Челси» не готов к борьбу за победу в АПЛ.
«Не думаю, что мы готовы конкурировать с «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Я уже говорил это, и мне нечего добавить.
Нам нужно делать много хорошего, не только забивать голы, а еще не пропускать, и мы хорошо играем в обороне.
Но в целом нужно готовиться к следующим матчам. В футболе все быстро меняется», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
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