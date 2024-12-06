Мареска о гонке за титул АПЛ: «Не думаю, что «Челси» готов конкурировать с «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Ман Сити»

Энцо Мареска считает, что «Челси» не готов к борьбу за победу в АПЛ.

«Не думаю, что мы готовы конкурировать с «Арсеналом », «Ливерпулем » и «Манчестер Сити». Я уже говорил это, и мне нечего добавить.

Нам нужно делать много хорошего, не только забивать голы, а еще не пропускать, и мы хорошо играем в обороне.

Но в целом нужно готовиться к следующим матчам. В футболе все быстро меняется», – сказал главный тренер «Челси » Энцо Мареска .