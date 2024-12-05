Пети не считает, что только «Арсенал» может догнать «Ливерпуль»: «У «Челси» самый сильный состав в АПЛ. Они могут наверстать упущенное, пока другие в ЛЧ играют каждые 3 дня»
«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 35 очков после 14 туров. У идущими следом «Челси» и «Арсенала» по 28 баллов.
– Считаете ли вы, что «Арсенал» – единственный клуб, который может догнать «Ливерпуль»? А «Челси» – претендент на титул?
– «Арсенал» – единственная команда, которая может догнать «Ливерпуль»? Это хороший вопрос. Если честно, нет. На днях я общался с бывшим игроком, и он сказал, что у «Челси» нет шансов. Но я не согласен. Если посмотреть на их календарь, то он довольно благоприятен, и они уже сыграли почти со всеми сильнейшими командами в этом сезоне.
В Премьер-лиге нет легких матчей, и до конца сезона еще далеко, но прямо сейчас я бы назвал «Челси» скрытым претендентом на титул. Под руководством Марески они показывают великолепную игру.
То, как они преобразились в этом сезоне, впечатляет – я не готов списывать их со счетов в борьбе за чемпионство. Вспомните мой «Арсенал» в 1998 году: мы отставали на 13 очков к Рождеству и в итоге выиграли титул – так что никого не списывайте!
Многие забывают, что у «Челси» самый сильный состав в Премьер-лиге. В то время как другие клубы играют в Лиге чемпионов каждые три дня, у них есть отличная возможность наверстать упущенное. Сейчас только декабрь, так что не сбрасывайте их со счетов! – сказал бывший полузащитник «Челси» и «Арсенала».
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