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  • Тренер «Краснодара» Оленин о 0:0 с «Локомотивом»: «Содержательного футбола не получилось, много единоборств. У нас было больше моментов, на мой взгляд»
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Тренер «Краснодара» Оленин о 0:0 с «Локомотивом»: «Содержательного футбола не получилось, много единоборств. У нас было больше моментов, на мой взгляд»

Тренер «Краснодара» высказался о ничьей с «Локомотивом» (0:0).

– Хорошая, напряженная игра, большое количество единоборств. Как такового содержательного футбола, в который мы любим играть, не получилось. Давление оказывала как одна команда, так и другая. На мой взгляд, у нас было больше моментов, чтобы забить гол, но не получилось, поэтому такой результат.

В каком настроении команда уходит на перерыв?

– В позитивном. Мы проделали хорошую работу за эту часть сезона. Ребята – большие молодцы. У нас большие трудности с логистикой, лидеры постоянно ездят играть за сборные. Они работают с максимальной самоотдачей в тренировочном процессе, каждую игру стараются победить. Они большие молодцы, и мы довольны той обстановкой и работой, которую выполняют наши футболисты.

Мы рады за них, себя, клуб, что мы закончили первую часть сезона на первом месте. Хотелось бы побольше очков взять, но как есть. Большое спасибо болельщикам, сегодня была колоссальная поддержка, – сказал Артур Оленин.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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