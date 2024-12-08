Батраков о слухе про интерес «Сити»: «Только если он из Костромы. Каждый день что‑то пишут. Поначалу читал, теперь не обращаю внимания»
Алексей Батраков прокомментировал слухи про интерес «Манчестер Сити».
– Слышал слух про «Манчестер Сити»?
– «Манчестер Сити»? Только если он из Костромы. Каждый день что‑то пишут. Поначалу читал это, теперь не обращаю внимания.
– Ты говорил, что хотел бы играть в «Барселоне», но «Сити» и Гвардиола – тоже частичка каталонского клуба. Хотел бы там оказаться?
– Где‑то в мечтах.
– Но нужно как минимум два сезона стабильно играть.
– Я стараюсь, не снижаю к себе требования. Стараюсь на каждой тренировке прогрессировать, показывать себя. Что‑то не получается, но это свойственно футболистам, – сказал полузащитник «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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