Батраков о слухе про интерес «Сити»: «Только если он из Костромы. Каждый день что‑то пишут. Поначалу читал, теперь не обращаю внимания»

Алексей Батраков прокомментировал слухи про интерес «Манчестер Сити».

– Слышал слух про «Манчестер Сити»?

– «Манчестер Сити»? Только если он из Костромы. Каждый день что‑то пишут. Поначалу читал это, теперь не обращаю внимания.

– Ты говорил, что хотел бы играть в «Барселоне», но «Сити» и Гвардиола – тоже частичка каталонского клуба. Хотел бы там оказаться?

– Где‑то в мечтах.

– Но нужно как минимум два сезона стабильно играть.

– Я стараюсь, не снижаю к себе требования. Стараюсь на каждой тренировке прогрессировать, показывать себя. Что‑то не получается, но это свойственно футболистам, – сказал полузащитник «Локомотива ».