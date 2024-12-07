У Угальде 9 голов в 4 последних турах РПЛ. Форвард «Спартака» – лучший бомбардир лиги с 15 мячами
Манфред Угальде забил в четвертом туре Мир РПЛ подряд.
Нападающий «Спартака» отметился голом в игре с «Пари НН» на 62-й минуте.
1 декабря Угальде сделал дубль «Краснодару» (3:0), 23 ноября сделал покер в игре с «Локомотивом» (5:2), а 10 ноября дважды забил «Акрону» (4:0).
С 15 голами 22-летний футболист лидирует в списке бомбардиров чемпионата России. У Алексея Батракова из «Локомотива» 10 голов.
Подробно со статистикой Манфреда можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости