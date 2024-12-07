У Угальде 9 голов в 4 последних турах РПЛ. Форвард «Спартака» – лучший бомбардир лиги с 15 мячами

Манфред Угальде забил в четвертом туре Мир РПЛ подряд.

Нападающий «Спартака » отметился голом в игре с «Пари НН » на 62-й минуте.

1 декабря Угальде сделал дубль «Краснодару» (3:0), 23 ноября сделал покер в игре с «Локомотивом» (5:2), а 10 ноября дважды забил «Акрону» (4:0).

С 15 голами 22-летний футболист лидирует в списке бомбардиров чемпионата России. У Алексея Батракова из «Локомотива» 10 голов.

Подробно со статистикой Манфреда можно ознакомиться здесь .