Агент Батракова: «Звездной болезни у него не замечаю, Алексей не по годам взрослый и рассудительный. Он читает все, что пишут, но это не выбивает его из игрового ритма»

Агент Алексея Батракова заявил об отсутствии звездной болезни и хавбека.

«Могу сказать, что Алексей не по годам взрослый и рассудительный молодой человек, он адекватно реагирует на все, что пишут.

Он читает все, но это точно не выбивает его из игрового ритма. Звездной болезни я у него не замечаю», – заявил представитель футболиста Владимир Кузьмичев .

В текущем сезоне Мир РПЛ Батраков забил 10 голов и отдал 6 голевых передач в 16 матчах. Его подробная статистика доступна здесь .