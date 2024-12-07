Агент Батракова: «Звездной болезни у него не замечаю, Алексей не по годам взрослый и рассудительный. Он читает все, что пишут, но это не выбивает его из игрового ритма»
Агент Алексея Батракова заявил об отсутствии звездной болезни и хавбека.
«Могу сказать, что Алексей не по годам взрослый и рассудительный молодой человек, он адекватно реагирует на все, что пишут.
Он читает все, но это точно не выбивает его из игрового ритма. Звездной болезни я у него не замечаю», – заявил представитель футболиста Владимир Кузьмичев.
В текущем сезоне Мир РПЛ Батраков забил 10 голов и отдал 6 голевых передач в 16 матчах. Его подробная статистика доступна здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости