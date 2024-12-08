Постекоглу о 3:4 с «Челси»: «Болезненное поражение. «Тоттенхэм» терял концентрацию. Нужно донести до футболистов, что нас сложно остановить, когда играем в свой футбол»

Эндж Постекоглу высказался о поражении «Тоттенхэма» в матче с «Челси» (3:4).

Об игре

«Это действительно болезненное поражение, оно очень тяжело дается. Мы начали игру очень хорошо, но потом потеряли Кристиана Ромеро и вынуждены были перестроиться. У нас все еще были хорошие моменты, чтобы забить третий гол и закончить игру.

Вторая половина игры была напряженной, и потом они забили. Нам не повезло с двумя пенальти, нужно больше дисциплины в штрафной. Это ключевой момент, когда теряешь важного игрока в первые 20 минут. Он не смог продолжить игру.

Мы плохо сыграли на неделе, но сегодня выступили хорошо. Соперник был силен, им нужно отдать должное. В ключевые моменты мы теряли концентрацию.

Важно донести до игроков, что нас сложно остановить, когда мы играем в свой футбол. Когда играешь против топ-команд, импульс игры быстро меняется».

О фоле Кайседо

«Я не видел повтор. Думаю, несколько решений судьи были неудачными. Но мы должны это принять и двигаться дальше».

О ван де Вене

«Он почувствовал небольшой дискомфорт. Он должен был сыграть всего 60-70 минут. Надеюсь, ничего серьезного, потому что разница на поле была заметна. Надеюсь, с Ромеро тоже все будет не слишком плохо. У нас сейчас нехватка игроков, и если так будет в январе, мы будем думать об усилении состава, потому что команде нужна помощь», – сказал главный тренер «Тоттенхэма » Sky Sports.