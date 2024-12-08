Палмер о пенальти «паненкой» в матче с «Тоттенхэмом»: «Показалось, что вратарь готов прыгнуть, и я его перекинул. «Челси» знал, что должен победить после ничьих «Арсенала» и «Сити»

Коул Палмер высказался после победы над «Тоттенхэмом».

«Челси» выиграл со счетом 4:3 в дерби в 15-м туре АПЛ . Палмер сделал дубль с пенальти, забив один из 11-метровых «паненкой».

«Мы знали, что будет непросто, так что победа – это хорошо.

Когда я отошел и посмотрел на время, я подумал, что это какое-то безумие, игра вовсю кипит, и я подумал, что вратарь готов к прыжку, поэтому я просто перекинул его. Я лишь стараюсь забить, и, к счастью, у меня это получилось.

После ничьих «Арсенала » и «Сити » мы знали, что нам нужно побеждать, и мы это сделали», – сказал полузащитник «Челси » в интервью Sky Sports.