Палмер о пенальти «паненкой» в матче с «Тоттенхэмом»: «Показалось, что вратарь готов прыгнуть, и я его перекинул. «Челси» знал, что должен победить после ничьих «Арсенала» и «Сити»
Коул Палмер высказался после победы над «Тоттенхэмом».
«Челси» выиграл со счетом 4:3 в дерби в 15-м туре АПЛ. Палмер сделал дубль с пенальти, забив один из 11-метровых «паненкой».
«Мы знали, что будет непросто, так что победа – это хорошо.
Когда я отошел и посмотрел на время, я подумал, что это какое-то безумие, игра вовсю кипит, и я подумал, что вратарь готов к прыжку, поэтому я просто перекинул его. Я лишь стараюсь забить, и, к счастью, у меня это получилось.
После ничьих «Арсенала» и «Сити» мы знали, что нам нужно побеждать, и мы это сделали», – сказал полузащитник «Челси» в интервью Sky Sports.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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