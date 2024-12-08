«Тоттенхэм» в 11-й раз проиграл в АПЛ, ведя в 2+ гола – это антирекорд лиги. Сегодня после 2:0 с «Челси» уступил 3:4
«Тоттенхэм» упрочил свой антирекорд среди всех клубов АПЛ.
Команда тренера Энджа Постекоглу вела у «Челси» со счетом 2:0 к 11-й минуте матча 15-го тура Премьер-лиги, но в итоге уступила 3:4.
Это 11-й случай, когда «Тоттенхэм» проиграл матч АПЛ, ведя в счете в 2+ гола. У «шпор» на четыре таких поражения больше, чем у любой другой команды в истории турнира.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta
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