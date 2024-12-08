Эберль о Мусиале: «Способен решать исход матчей, как Месси в «Барсе» и Роналду в «Реале». Мы все знаем, как он великолепен»
Макс Эберль оценил влияние Джамала Мусиалы на игру «Баварии».
«Вспомните Лионеля Месси в «Барселоне» и Криштиану Роналду в «Реале». Они просто великие игроки, которые могут решать исход матча.
Джамал тоже на это способен, и мы это знаем. Мы все знаем, какой он великолепный игрок», – сказал спортивный директор «Баварии».
В нынешнем сезоне Мусиала отметился 8 голами и ассистом в 11 матчах Бундеслиги. Подробную статистику 21-летнего полузащитника можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
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