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Кейн о Мусиале: «У Джамала есть все шансы стать одним из лучших в мире, он близок к этому. Мы знаем, насколько он талантлив»

Харри Кейн считает, что Джамал Мусиала приблизился к лучшим игрокам мира.

«Конечно, я буду рад, если он останется! Он фантастический игрок.

У него есть все шансы стать одним из лучших игроков в мире. Сейчас он близок к этому. Мы знаем, насколько он талантлив.

Я и другие опытные игроки немного помогли ему больше забивать. Недостаточно быть лучшим игроком на поле, нужно стараться влиять на ход матчей. Его навыки улучшились с тех пор, как я пришел в клуб», – сказал нападающий «Баварии» Кейн.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bild
logoДжамал Мусиала
logoХарри Кейн
logoбундеслига Германия
logoБавария
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