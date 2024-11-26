Кейн о Мусиале: «У Джамала есть все шансы стать одним из лучших в мире, он близок к этому. Мы знаем, насколько он талантлив»

Харри Кейн считает, что Джамал Мусиала приблизился к лучшим игрокам мира.

«Конечно, я буду рад, если он останется! Он фантастический игрок.

У него есть все шансы стать одним из лучших игроков в мире. Сейчас он близок к этому. Мы знаем, насколько он талантлив.

Я и другие опытные игроки немного помогли ему больше забивать. Недостаточно быть лучшим игроком на поле, нужно стараться влиять на ход матчей. Его навыки улучшились с тех пор, как я пришел в клуб», – сказал нападающий «Баварии» Кейн .