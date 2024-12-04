Мусиала может подписать самый дорогой контракт в истории «Баварии» – на 100+ млн евро за 5 лет
Джамал Мусиала может подписать самый дорогой контракт в истории «Баварии».
Мюнхенский клуб обсуждает с полузащитником возможность подписания нового соглашения. Ожидается, что зарплата Мусиалы превысит 20 млн евро в год – хавбек будет зарабатывать на уровне Харри Кейна и Роберта Левандовского, сообщает Bild.
При этом общая сумма контракта станет рекордной для «Баварии»: договор будет рассчитан на 5 лет, и за этот срок Джамал получит более 100 млн евро.
В текущем розыгрыше Бундеслиги немецкий футболист провел 10 матчей и забил 6 голов. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
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