Мусиала может подписать самый дорогой контракт в истории «Баварии» – на 100+ млн евро за 5 лет

Джамал Мусиала может подписать самый дорогой контракт в истории «Баварии».

Мюнхенский клуб обсуждает с полузащитником возможность подписания нового соглашения. Ожидается, что зарплата Мусиалы превысит 20 млн евро в год – хавбек будет зарабатывать на уровне Харри Кейна и Роберта Левандовского, сообщает Bild.

При этом общая сумма контракта станет рекордной для «Баварии»: договор будет рассчитан на 5 лет, и за этот срок Джамал получит более 100 млн евро.

В текущем розыгрыше Бундеслиги немецкий футболист провел 10 матчей и забил 6 голов. Его статистика – здесь .