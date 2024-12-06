Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Нико Уильямс – 2-й, Леау – 3-й, Рафинья – 5-й, Хвича – 6-й, Мартинелли – 8-й
FourFourTwo представил новый рейтинг лучших левых вингеров мира.
Уточняется, что эксперты FourFourTwo сделали выбор, основываясь не только на текущем состоянии футболистов, но и на выступлениях в течение последних двух сезонов, а также их «футбольном наследии».
Новый список выглядит следующим образом:
10. Брэдли Барколя («ПСЖ»);
9. Энтони Гордон («Ньюкасл»);
8. Габриэл Мартинелли («Арсенал»);
6. Хвича Кварацхелия («Наполи»);
5. Рафинья («Барселона»);
3. Рафаэл Леау («Милан»);
2. Нико Уильямс («Атлетик»);
1. Винисиус Жуниор («Реал»).
Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Леау – 2-й, Уильямс – 3-й, Хвича – 4-й, Сон – 10-й
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: FourFourTwo
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