Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Нико Уильямс – 2-й, Леау – 3-й, Рафинья – 5-й, Хвича – 6-й, Мартинелли – 8-й

FourFourTwo представил новый рейтинг лучших левых вингеров мира.

Уточняется, что эксперты FourFourTwo сделали выбор, основываясь не только на текущем состоянии футболистов, но и на выступлениях в течение последних двух сезонов, а также их «футбольном наследии».

Новый список выглядит следующим образом:

10. Брэдли Барколя («ПСЖ »);

9. Энтони Гордон («Ньюкасл »);

8. Габриэл Мартинелли («Арсенал »);

7. Сон Хын Мин («Тоттенхэм »);

6. Хвича Кварацхелия («Наполи »);

5. Рафинья («Барселона »);

4. Луис Диас («Ливерпуль »);

3. Рафаэл Леау («Милан »);

2. Нико Уильямс («Атлетик »);

1. Винисиус Жуниор («Реал »).

Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Леау – 2-й, Уильямс – 3-й, Хвича – 4-й, Сон – 10-й