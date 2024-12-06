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  • Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Нико Уильямс – 2-й, Леау – 3-й, Рафинья – 5-й, Хвича – 6-й, Мартинелли – 8-й
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Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Нико Уильямс – 2-й, Леау – 3-й, Рафинья – 5-й, Хвича – 6-й, Мартинелли – 8-й

FourFourTwo представил новый рейтинг лучших левых вингеров мира.

Уточняется, что эксперты FourFourTwo сделали выбор, основываясь не только на текущем состоянии футболистов, но и на выступлениях в течение последних двух сезонов, а также их «футбольном наследии».

Новый список выглядит следующим образом:

10. Брэдли БарколяПСЖ»);

9. Энтони ГордонНьюкасл»);

8. Габриэл МартинеллиАрсенал»);

7. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);

6. Хвича КварацхелияНаполи»);

5. Рафинья («Барселона»);

4. Луис ДиасЛиверпуль»);

3. Рафаэл ЛеауМилан»);

2. Нико УильямсАтлетик»);

1. Винисиус ЖуниорРеал»).

Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Леау – 2-й, Уильямс – 3-й, Хвича – 4-й, Сон – 10-й

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: FourFourTwo
logoПСЖ
logoЭнтони Гордон
logoБрэдли Барколя
logoАрсенал
logoТоттенхэм
logoНьюкасл
logoСон Хын Мин
logoГабриэл Мартинелли
logoБарселона
logoЛиверпуль
logoНаполи
logoХвича Кварацхелия
logoЛуис Диас
logoМилан
logoВинисиус Жуниор
logoРафаэл Леау
logoНико Уильямс
logoРеал Мадрид
FourFourTwo
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logoлига 1 Франция
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logoРафинья Диас
logoпремьер-лига Англия
logoАтлетик
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17014 октября, 13:33
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