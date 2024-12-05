Роке о Винисиусе: «Пример того, как быть настойчивым, бороться за свое место. Ему было нелегко, когда он перешел в «Реал». Заслуживает сегодняшнее прекрасное время»
Витор Роке вдохновляется Винисиусом Жуниором.
«Иногда мои представители приводят Винисиуса в качестве примера того, как быть настойчивым, бороться за свое место, и я полностью согласен с этим.
Этому игроку было нелегко, когда он перешел [в «Реал»].
Сегодня он пожинает плоды [своего труда], и я очень рад, что он переживает прекрасное время, которого заслуживает», – сказал нападающий «Бетиса», принадлежащий «Барселоне».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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