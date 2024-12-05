Роке о Винисиусе: «Пример того, как быть настойчивым, бороться за свое место. Ему было нелегко, когда он перешел в «Реал». Заслуживает сегодняшнее прекрасное время»

Витор Роке вдохновляется Винисиусом Жуниором.

«Иногда мои представители приводят Винисиуса в качестве примера того, как быть настойчивым, бороться за свое место, и я полностью согласен с этим.

Этому игроку было нелегко, когда он перешел [в «Реал »].

Сегодня он пожинает плоды [своего труда], и я очень рад, что он переживает прекрасное время, которого заслуживает», – сказал нападающий «Бетиса », принадлежащий «Барселоне».