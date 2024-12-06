Винисиус восстанавливается с опережением графика и хочет сыграть уже с «Аталантой» или «Райо». Вингер «Реала» провел часть тренировки в общей группе
Винисиус Жуниор и Давид Алаба потренировались вместе с «Реалом».
Напомним, 25 ноября стало известно, что бразильский футболист выбыл примерно на месяц из-за травмы бедра. Австрийский защитник не играл с 17 декабря 2023 года, когда получил разрыв крестообразной связки на левой ноге.
Винисиус провел часть тренировки команды в общей группе. Вингер восстанавливается с опережением графика и намерен сыграть уже 10 декабря с «Аталантой» или 14 декабря против «Райо Вальекано».
Давид Алаба также работал вместе с командой на тренировке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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