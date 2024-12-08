Фонсеку могут дисквалифицировать за критику судей. После 1:2 с «Аталантой» тренер сказал: «Работа арбитра была однозначно направлена против «Милана»

Паулу Фонсеку могут дисквалифицировать за критику судей в Серии А.

Главный тренер «Милана » раскритиковал судейство в матче с «Аталантой» (1:2) в Серии А.

После игры португалец, в частности, сказал: «Работа арбитра однозначно была направлена против «Милана». И это касается не только сегодняшнего матча. Они не проявляют уважение к «Милану».

Как сообщает Corriere dello Sport, федеральная прокуратура намерена возбудить дело по итогам заявлений тренера. Отмечается, что они крайне не понравились судейскому корпусу.

Так как высказывания были восприняты как очень серьезное обвинение, они могут привести не только к штрафу, но и к дисквалификации тренера.

На данный момент получены кадры интервью, транслируемых различными телеканалами, и газетных статей, которые послужили материалом для открытия дела. Прокурор Чине должен получить все имеющиеся записи и принять решение.

Фонсека после 1:2 с «Аталантой»: «Судьи не проявляют уважение к «Милану». Это происходит каждую неделю»