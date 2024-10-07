Тео получил красную после игры с «Фиорентиной» за претензии к судье и может пропустить несколько матчей. Защитник «Милана» не забил пенальти и сфолил в своей штрафной в 1-м тайме

Тео Эрнандес удален после финального свистка в матче с «Фиорентиной» (1:2).

По завершении матча 7-го тура Серии А защитник «Милана» начал активно предъявлять претензии к судье Луке Пайретто и за это получил красную карточку. Инсайдер Джанлука Ди Марцио отмечает, что одноматчевой дисквалификацией дело, скорее всего, не ограничится.

Следует отметить, что по ходу матча Тео сперва сфолил в своей штрафной на защитнике «Фиорентины» Додо, что привело к пенальти в ворота «Милана», а затем сам не реализовал одиннадцатиметровый – удар был парирован Давидом Де Хеа.

Де Хеа отразил пенальти Тео и Абрахама. Защитник «Милана» ранее сфолил в своей штрафной – Кин тоже не забил