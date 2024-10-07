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Фонсека о судействе матча «Милана» с «Фиорентиной»: «Цирк, теперь пенальти назначают за все подряд. Когда 11-метровый дают за малейшее касание – это не футбол»

Паулу Фонсека недоволен судейством матча «Фиорентина» – «Милан» (2:1).

Игру, в которой было назначено три одиннадцатиметровых, обслуживала бригада судей во главе с Лукой Пайретто.

«Я люблю футбол и не хочу участвовать в этом цирке. Теперь пенальти назначают за все подряд, как в нашу пользу, так и в пользу соперника. Когда пенальти дают за малейшее касание – это не футбол. Не хочу в это ввязываться.

Думаю, мы достаточно хорошо играли по нынешней схеме до этого момента, не то чтобы «Фиорентина» создала много моментов. Чего нам не хватало, так это агрессии. Мы позволили забить легкий гол после аута в первом тайме, второй гол тоже стал следствием длинного заброса. Я сказал футболистам, что дело не в тактике, а в том, что они недостаточно агрессивны в защите и атаке.

Когда не забиваешь два пенальти, тяжело выиграть матч, сколько моментов ни создавай. Мне казалось, что и навесы были не очень хорошими», – сказал в эфире DAZN главный тренер «Милана».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
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logoсерия А Италия
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logoПаулу Фонсека
Лука Пайретто
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