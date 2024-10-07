Фонсека о судействе матча «Милана» с «Фиорентиной»: «Цирк, теперь пенальти назначают за все подряд. Когда 11-метровый дают за малейшее касание – это не футбол»

Паулу Фонсека недоволен судейством матча «Фиорентина» – «Милан» (2:1).

Игру, в которой было назначено три одиннадцатиметровых, обслуживала бригада судей во главе с Лукой Пайретто.

«Я люблю футбол и не хочу участвовать в этом цирке. Теперь пенальти назначают за все подряд, как в нашу пользу, так и в пользу соперника. Когда пенальти дают за малейшее касание – это не футбол. Не хочу в это ввязываться.

Думаю, мы достаточно хорошо играли по нынешней схеме до этого момента, не то чтобы «Фиорентина » создала много моментов. Чего нам не хватало, так это агрессии. Мы позволили забить легкий гол после аута в первом тайме, второй гол тоже стал следствием длинного заброса. Я сказал футболистам, что дело не в тактике, а в том, что они недостаточно агрессивны в защите и атаке.

Когда не забиваешь два пенальти, тяжело выиграть матч, сколько моментов ни создавай. Мне казалось, что и навесы были не очень хорошими», – сказал в эфире DAZN главный тренер «Милана ».