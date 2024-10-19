Хавбек «Милана» Рейндерс удален за фол последней надежды в 1-м тайме игры с «Удинезе»

«Милан» остался в меньшинстве в середине первого тайма игры с «Удинезе».

На 29-й минуте защитник Яка Бийол сделал заброс на ход хавбеку Санди Ловричу . Полузащитник «россонери» Тейани Рейндерс , пытаясь помешать убегающему к воротам сопернику, зацепил его ногу, и тот упал на газон.

Главный судья Даниэле Киффи показал футболисту «Милана» красную карточку за фол последней надежды. Видеоассистент одобрил решение арбитра.

«Милан» – «Удинезе». 1:0 – Чуквуэзе забил на 13-й. Онлайн-трансляция