Хавбек «Милана» Рейндерс удален за фол последней надежды в 1-м тайме игры с «Удинезе»
«Милан» остался в меньшинстве в середине первого тайма игры с «Удинезе».
На 29-й минуте защитник Яка Бийол сделал заброс на ход хавбеку Санди Ловричу. Полузащитник «россонери» Тейани Рейндерс, пытаясь помешать убегающему к воротам сопернику, зацепил его ногу, и тот упал на газон.
Главный судья Даниэле Киффи показал футболисту «Милана» красную карточку за фол последней надежды. Видеоассистент одобрил решение арбитра.
«Милан» – «Удинезе». 1:0 – Чуквуэзе забил на 13-й. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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