Защитник «Милана» Эрнандес дисквалифицирован на 2 матча за критику судьи игры с «Фиорентиной»
Тео Эрнандес дисквалифицирован на два матча.
Защитник «Милана» получил красную карточку после матча с «Фиорентиной» (1:2) за претензии к судье Луке Пайретто.
Спортивный судья Итальянской федерации футбола принял решение дисквалифицировать французского футболиста на две игры за то, что тот «неоднократно и в неподобающей манере высказывал серьезную неуважительную критику в адрес арбитра».
Эрнандес пропустит матчи с «Удинезе» и «Болоньей» в Серии А.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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