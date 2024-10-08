Защитник «Милана» Эрнандес дисквалифицирован на 2 матча за критику судьи игры с «Фиорентиной»

Тео Эрнандес дисквалифицирован на два матча.

Защитник «Милана » получил красную карточку после матча с «Фиорентиной» (1:2) за претензии к судье Луке Пайретто.

Спортивный судья Итальянской федерации футбола принял решение дисквалифицировать французского футболиста на две игры за то, что тот «неоднократно и в неподобающей манере высказывал серьезную неуважительную критику в адрес арбитра».

Эрнандес пропустит матчи с «Удинезе» и «Болоньей» в Серии А.