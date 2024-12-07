Фонсека после 1:2 с «Аталантой»: «Судьи не проявляют уважение к «Милану». Это происходит каждую неделю» 

Паулу Фонсека раскритиковал судейство в матче «Милана» с «Аталантой» (1:2) в Серии А.

Тренер «россонери» получил желтую карточку за несогласие с решением арбитра Федерико Ла Пенны засчитать первый гол бергамасков. Португалец считает, что автор забитого мяча Шарль де Кетеларе толкнул защитника «Милана» Тео Эрнандеса перед тем, как отправить головой мяч в сетку.

«Я, в отличие от других, никогда не комментирую работу судей. Но сегодня я устал молчать и наблюдать за происходящим. В эпизоде с первым пропущенным голом был явный фол, в этом нет никаких сомнений. Работа арбитра однозначно была направлена против «Милана». И это касается не только сегодняшнего матча.

Я признаю, что работа судьи – это тяжелый труд, но я устал смотреть на то, как против определенных клубов принимаются одни и те же решения. В отношении других клубов у них [судей] нет сомнений, но против «Милана» они всегда поступают вот таким образом. Они не проявляют уважение к «Милану».

Этот фол изменил игру – соперник повел в счете после гола, который нужно было отменить. Жаль, что я вынужден говорить о судействе, но данная ситуация меня возмущает. Это происходит каждую неделю», – сказал тренер «Милана ».