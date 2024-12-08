Коман и Дэвис травмировали заднюю поверхность бедра в игре с «Хайденхаймом»
Два игрока «Баварии» получили травмы.
В матче против «Хайденхайма» (4:2) Альфонсо Дэвис и Кингсли Коман травмировали заднюю поверхность бедра.
О сроках восстановления футболистов «Бавария» не сообщила.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Баварии» в X
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