Компани о 4:2 с «Хайденхаймом»: «Очень хороший день для «Баварии». Мусиала важен не только голами, но и игрой в целом. Не хочу сосредотачиваться только на статистике»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итоги игры с «Хайденхаймом».

Мюнхенская команда выиграла матч 13-го тура Бундеслиги со счетом 4:2.

«Неделя началась со сложного матча. Мы играли 70 минут вдесятером против «Байера». Так что для нас игра [с «Хайденхаймом »] была сложной.

В первом тайме моя команда была хороша, показывала контрпрессинг, владение мячом было плавным. Мы создавали опасные моменты, которые, как мы думали, дадут нам преимущество.

Во втором тайме мы сохраняли спокойствие после того, как пропустили. «Хайденхайм» все еще был в игре в последние 15-20 минут. Но в итоге мы забили 4 гола, и это был очень хороший день для нас.

Джамал [Мусиала] обладает невероятными качествами. Я не хочу сосредотачиваться только на статистике. Он очень важен для нас не только своими голами, но и своей игрой в целом.

Я понимаю, что люди говорят, что мы зависим от него, но мы не должны забывать, что сегодня забили еще два игрока. Упамекано и Горетцка забили сегодня, так что в целом голы распределены [между разными игроками], хотя, конечно, есть 2-3 игрока, которые забивают больше остальных», – сказал Компани .