Гендиректор «Динамо»: «Агентские – деньги, уходящие из футбольной индустрии. Наш клуб занимается аудиторией, коммерцией. Стараемся делать это для развития футбола, а не выплаты агентам»

Гендиректор московского «Динамо» высказался на тему агентов.

– Вы входите в комитет профессионального футбола РФС. Не так давно на его заседании, а также на общем собрании РПЛ обсуждались возможные изменения в регламенте по агентской деятельности. Что за поправки планируются?

– Обсуждается приостановка ряда положений агентского регламента, которые действуют с 1 октября 2023 года. Они ограничивают размер вознаграждения агентов. «Динамо» последовательно выступает за усиление регулирования агентской деятельности. То регулирование, которое было принято год назад, довольно жесткое, но, на наш взгляд, правильное. И то, что предлагается принять сейчас, резко ослабит контроль, причем делается это под разными, в основном надуманными, предлогами.

– Вы про снижение или отмену максимальных процентов от трансферных сумм, которые можно выплачивать агентам в качестве комиссии со сделок?

– Да, в том числе идет речь о срочном снятии определенных ограничений, дерегулировании агентских отношений и сделок. Ссылаются на то, что было сделано на международном уровне, хотя рынок наш изолирован и пересечений практически нет.

Мы считаем, что нынешний регламент РФС исполним, он был частью реформы агентской деятельности, которую в свое время принимал РФС. Если бы действующий подход к ужесточению контроля последовательно применялся в течение будущих пяти-шести лет, уверен, были бы положительные результаты. Но, к сожалению, опять откатываемся назад.

– Насколько я слышал, на общем собрании РПЛ клубы, которые за снятие ограничений, аргументировали свою позицию тем, что большинство сильных футболистов стараниями агентов уедут из РПЛ, если им ограничить комиссионные.

– Аргументы, о которых вы говорите, – лукавство. Да, в теории возможно, что отдельные футболисты, у которых заканчиваются контракты, захотят уйти. Но, во-первых, таких игроков будет очень мало. Во-вторых, в тех странах, куда они могут уехать из России на повышение, налоговая ставка выше, чем у нас. А значит, экономически увозить туда игроков все равно невыгодно.

Поэтому обсуждаемые послабления в агентский регламент будут работать на увеличение доходов агентов и значительно ослабят контроль над этими субъектами футбола. А ведь агентские вознаграждения, которые платят клубы, – это те деньги, которые уходят из футбольной индустрии. Вы можете заметить, что «Динамо», наоборот, старается эти деньги в индустрию привлекать. Наш клуб активно занимается аудиторией, коммерческой деятельностью. И стараемся это делать прежде всего для развития футбола, а не для выплаты агентам.

– Как они обосновывают то, что надо им платить?

– Приходит агент и говорит: «Вот этот футболист – мой актив!» Хотя этот футболист с семи лет в «Динамо». Под него и других детей арендуется инфраструктура, платится зарплата тренерам, содержатся команды всей клубной вертикали – академия, молодежный состав, «Динамо-2». Все это обеспечивает клуб. И как только игрок через клубную систему подготовки вышел на профессиональный уровень, в клуб приходит агент и говорит: «Это наш актив. Вы теперь должны его у нас купить». Вам эта логика не кажется несколько нечестной и несправедливой? Менеджменту «Динамо» кажется, – сказал Павел Пивоваров.