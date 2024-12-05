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Гендиректор «Динамо» об агентах: «Считают, будто игроки у клубов в аренде. Команды воспитывают футболистов с 6-7 лет, а потом почему-то должны сами у себя что-то покупать»

Генеральный директор «Динамо» высказался о работе агентов в российском футболе.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что футбольный агент Павел Андреев «владеет половиной «Крыльев», извлекает сотни миллионов рублей из бюджета региона».

– У «Динамо» есть проблемы с агентами?

– Думаю, у всех клубов и их менеджеров могут возникать проблемы с агентами в переговорах.

– В чем выражаются эти проблемы?

– Зачастую в том, что агенты считают игроков своими собственными активами. Как будто игроки находятся у клубов в аренде, если выражаться футбольным языком. Хотя клубы содержат академии, воспитывают игроков с 6-7 лет.

Почему продление футболиста стоит, по мнению агента, условно, миллион? Почему это их актив, а не клуба? Система переходов и продлений, на наш взгляд, нуждается в совершенствовании – в сторону большей защиты интересов клубов перед этими субъектами футбола.

Агенты заполняют те пустые пространства, которые не заполнил клуб или окружение футболиста, завоевывая тем самым доверие игроков. От этого получают такие возможности, которые мы не всегда считаем справедливыми. Ведь основные инвестиции сделаны клубом.

Клубы вкладываются в академии, платят зарплату тренерам, строят или арендуют инфраструктуру, предоставляют экипировку и так далее. При этом клубы почему-то должны сами у себя что-то покупать. Конечно, это вопрос прежде всего к регулированию данной сферы.

– В заявлении Федорищева фигурирует агент Павел Андреев. Его футболисты есть в «Динамо». Вы довольны конкретно работой с ним?

– Количество футболистов Павла Андреева в «Динамо» сильно сократилось за последние годы. Возможно, это связано с неким подходом, который выработан у нас в менеджменте.

Детально мне бы не хотелось комментировать деятельность этого агента. Но если вы посмотрите на количество сделок, их регулярность и масштабность, вы можете понять, что агент довольно активен и обладает, в его понимании, большим количеством футбольных активов, – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Самарский губернатор против российского футбола. Только главное – коротко

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
агенты
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
Павел Андреев
Павел Пивоваров
logoДинамо Москва
Вячеслав Федорищев
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