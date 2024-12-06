Аль-Хелайфи опроверг, что QSI хочет продать «ПСЖ»: «Это неправда»
Нассер Аль-Хелайфи опроверг, что эмир Катара хочет, чтобы QSI продала «ПСЖ».
Катарская компания Qatar Sports Investments владеет парижским клубом с 2011 года.
«Это неправда, это слухи. Могу подтвердить, что это не соответствует действительности», – сказал президент «ПСЖ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: GiveMeSport
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