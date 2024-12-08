Мбаппе забил 200 голов в чемпионатах: 191 в Лиге 1, 9 в Ла Лиге

Килиан Мбаппе забил 200 голов в чемпионатах.

Сегодня нападающий «Реала » поразил ворота «Жироны» в матче 16-го тура Ла Лиги (3:0).

Теперь на счету 25-летнего футболиста 200 мячей в национальных первенствах. 191 гол он забил в Лиге 1 (175 за «ПСЖ », 16 за «Монако »), еще 9 – в Ла Лиге.

Подробную статистику Мбаппе можно найти здесь .