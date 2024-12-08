Мбаппе забил 200 голов в чемпионатах: 191 в Лиге 1, 9 в Ла Лиге
Килиан Мбаппе забил 200 голов в чемпионатах.
Сегодня нападающий «Реала» поразил ворота «Жироны» в матче 16-го тура Ла Лиги (3:0).
Теперь на счету 25-летнего футболиста 200 мячей в национальных первенствах. 191 гол он забил в Лиге 1 (175 за «ПСЖ», 16 за «Монако»), еще 9 – в Ла Лиге.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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