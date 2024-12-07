Президент «ПСЖ»: «Суперлиги не существует и никогда не существовало. Разве что в головах заблуждающихся людей»

Президент «ПСЖ» жестко высказался о Суперлиге.

– Вы все еще думаете, что Суперлиги не будет существовать?

– Нет, ее не существует. На самом деле, она никогда не существовала, разве что в головах нескольких заблуждающихся (или заблуждавшихся) людей. А сейчас, с новым форматом трех мужских турниров УЕФА и обновленным клубным чемпионатом мира ФИФА, тем более невозможно.

Никто не поддержит это: ни болельщики, ни игроки, ни медиа, ни правительства, ни клубы. Вы знаете, что только два клуба поддерживают Суперлигу. Надеюсь, однажды они поймут свою ошибку и вернутся в европейскую семью, – сказал президент «ПСЖ » Нассер Аль-Хелайфи .