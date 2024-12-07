Президент «ПСЖ»: «Суперлиги не существует и никогда не существовало. Разве что в головах заблуждающихся людей»
Президент «ПСЖ» жестко высказался о Суперлиге.
– Вы все еще думаете, что Суперлиги не будет существовать?
– Нет, ее не существует. На самом деле, она никогда не существовала, разве что в головах нескольких заблуждающихся (или заблуждавшихся) людей. А сейчас, с новым форматом трех мужских турниров УЕФА и обновленным клубным чемпионатом мира ФИФА, тем более невозможно.
Никто не поддержит это: ни болельщики, ни игроки, ни медиа, ни правительства, ни клубы. Вы знаете, что только два клуба поддерживают Суперлигу. Надеюсь, однажды они поймут свою ошибку и вернутся в европейскую семью, – сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости