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Президент «ПСЖ» поддерживает новый формат ЛЧ: «Больше конкуренции, сюрпризов, вовлеченности, солидарных выплат. Вы видите рейтинги»

Нассер Аль-Хелайфи высоко отозвался о новом формате Лиги чемпионов.

– Хорош ли новый формат Лиги чемпионов, несмотря на критику?

– Определенно. Думаю, этот формат гораздо лучше для всех. Вы видите рейтинги, СМИ, болельщиков... Вы видите результаты всех команд: больше конкуренции, больше сюрпризов, больше вовлеченности.

И больше клубов, мечтающих играть в Европе. Наконец, о чем все забывают, больше солидарных выплат – 440 миллионов евро в год. Для команд, которые даже не участвуют в соревнованиях, – сказал президент «ПСЖ».

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoНассер Аль-Хелайфи
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
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