Гонду после двух поражений «Зенита»: «В новом году вернемся сильнее, уверен. Руководство и тренеры все понимают»
Лусиано Гонду высказался после двух подряд поражений «Зенита» в Мир РПЛ.
В субботу петербуржцы проиграли дома «Акрону» (1:2), а неделей ранее уступили на своем поле «Крыльям Советов» (2:3).
— Очень расстроены сегодняшним результатом. Нам не хватило всего понемногу из того, чего не хватило и с «Крыльями» — концентрации с реализацией. К сожалению, мы не реализовали наши возможности.
— Руководство что‑нибудь говорило в раздевалке?
— Думаю, руководство и тренеры все понимают. Тренер по горячим следам разобрал ошибки. Уверен, в новом году мы вернемся сильнее, — сказал форвард «Зенита».
После 18 матчей сине-бело-голубые лидируют в РПЛ, опережая на одно очко «Краснодар», у которого игра в запасе.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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