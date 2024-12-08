Гонду после двух поражений «Зенита»: «В новом году вернемся сильнее, уверен. Руководство и тренеры все понимают» 

Лусиано Гонду высказался после двух подряд поражений «Зенита» в Мир РПЛ.

В субботу петербуржцы проиграли дома «Акрону » (1:2), а неделей ранее уступили на своем поле «Крыльям Советов» (2:3).

— Очень расстроены сегодняшним результатом. Нам не хватило всего понемногу из того, чего не хватило и с «Крыльями» — концентрации с реализацией. К сожалению, мы не реализовали наши возможности.

— Руководство что‑нибудь говорило в раздевалке?

— Думаю, руководство и тренеры все понимают. Тренер по горячим следам разобрал ошибки. Уверен, в новом году мы вернемся сильнее, — сказал форвард «Зенита ».

После 18 матчей сине-бело-голубые лидируют в РПЛ , опережая на одно очко «Краснодар», у которого игра в запасе.