Ловчев о Соболеве: «Александр по характеру был спартаковским, но увидел, как поступили с его лучшим другом Джикией. Он на примере Георгия понял, что с ним будет в конце»
Евгений Ловчев рассказал, осуждает ли Александра Соболева за переход в «Зенит».
«Соболев по характеру был спартаковским. Однако он увидел, как поступили с его лучшим другом Джикией. Георгий – спартаковский человек, десять лет отыграл в «Спартаке», никогда ничего плохого не говорил. При Старостине бы с ним никогда так не поступили, а его просто забанили и выгнали – и все.
Осуждаю ли Соболева? Александр на примере Джикии увидел, как с ним будет в конце концов. Только и всего, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Соболев и Джикия покинули «Спартак» в этом году. У Георгия закончился контракт, защитник присоединился к «Химкам». Александр перешел в «Зенит» за 10 млн евро.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости