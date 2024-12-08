Ловчев о Соболеве: «Александр по характеру был спартаковским, но увидел, как поступили с его лучшим другом Джикией. Он на примере Георгия понял, что с ним будет в конце»

Евгений Ловчев рассказал, осуждает ли Александра Соболева за переход в «Зенит».

«Соболев по характеру был спартаковским. Однако он увидел, как поступили с его лучшим другом Джикией. Георгий – спартаковский человек, десять лет отыграл в «Спартаке », никогда ничего плохого не говорил. При Старостине бы с ним никогда так не поступили, а его просто забанили и выгнали – и все.

Осуждаю ли Соболева ? Александр на примере Джикии увидел, как с ним будет в конце концов. Только и всего, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Соболев и Джикия покинули «Спартак» в этом году. У Георгия закончился контракт, защитник присоединился к «Химкам». Александр перешел в «Зенит » за 10 млн евро.