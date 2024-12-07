Экс-судья Николаев об отмене голов «Зенита»: «Мостовой коснулся рукой неумышленно, спорное решение ВАР вмешаться. Рука Нино – более очевидная, такие мячи не нужно засчитывать»
На 55-й минуте встречи «Акрон» остался вдесятером. 22-летний полузащитник Данилин получил вторую желтую карточку за попадание бутсой в подреберье Густаво Мантуану. Первое предупреждение игрок получил на 49-й минуте за стычку с Венделом.
На 69-й минуте форвард «Зенита» Маттео Кассьерра головой забил гол. Главный судья Владимир Москалев отменил гол после просмотра ВАР – Андрей Мостовой коснулся мяча рукой по ходу атаки. На 98-й забил форвард петербуржцев Лусиано Гонду. Но Москалев при помощи ВАР отменил и это взятие ворот, зафиксировав игру рукой защитника Нино Моты. «Первая желтая карточка Данилина очевидна, другого выбора не оставалось. Что касается второго эпизода, наверное судья не сам принимал решение о второй желтой. И он поблагодарил резервного судью за то, что он помог принять ему это решение. Очевидная желтая карточка. ВАР в этой ситуации вмешиваться не мог.
Что касается эпизода с рукой Мостового, я вообще против таких телевизионных эпизодов. Он коснулся неумышленно, подыграл в борьбе за мяч. Фаза атаки была одна. Если бы забивали сразу, было бы более правильное решение.
В сегодняшних реалиях не знаю, насколько решение справедливое. Не буду говорить что это судейская ошибка. Спорное решение [ВАР] вмешаться, хотя временной промежуток атаки ни в одном регламенте не обговаривается. Будем смотреть, что нам скажут.
Рука Нино – опять же, если возвращаться к прошлому эпизоду, рука всегда была рукой, здесь она более очевидная, чем в первом тайме. После таких касаний руки мне ближе, что такие мячи нужно не засчитывать.
Получилась сложная игра для арбитра, особенно во втором тайме. И в плане принятий решений, и в плане удержания контроля над игрой. В целом по решениям говорить, что он где‑то ошибся или была ключевая ошибка, я бы не стал», – сказал бывший арбитр ФИФА.
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