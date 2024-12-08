«Поздравляю «Бешикташ» и судью. Мне понравилось выступление арбитра. Мы играли на победу, соперник – на ничью». Моуринью о поражении «Фенербахче»

Жозе Моуринью снова выразил недовольство судейством в Турции.

«Фенербахче» уступил «Бешикташу » со счетом 0:1 в 15-м туре чемпионата Турции.

[Судейство] определило исход матча. Это был хороший матч. Было хорошее судейство. Он [арбитр] контролировал ход матча, систематически не показывая желтые карточки. Прежде чем прийти сюда, я зашел в судейскую и поздравил его. Я думаю, что судейство было хорошим, и судья контролировал ход матча. Мне понравилось его выступление.

Игроки также сражались. Я также поздравляю «Бешикташ». Они бились хорошо, но они играли на ничью. Мы играли на победу. Несмотря на то, что моя команда не была идеальна на поле, я думаю, что она была сильнее. Они забили с полумомента.

Я думаю, мы заслуживали как минимум ничьей. Исход матча был в наших руках. Я не могу критиковать своих игроков за их отношение на поле. Мы пытались сделать все возможное, чтобы выиграть матч, но к сожалению, таков футбол. Я поздравляю «Бешикташ» и судью», – сказал главный тренер «Фенербахче».

Моуринью о ВАР после двух пенальти в ворота «Фенербахче»: «Мы боремся против системы! Судья пил турецкий чай, когда фолили на нас? Я бы не приехал в Турцию, если бы мне рассказали все»