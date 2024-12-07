Чемпионат Турции. «Фенербахче» Моуринью против «Бешикташа»
«Фенербахче» сыграет в дерби с «Бешикташем» в 15-м туре чемпионата Турции.
После 13 матчей «Бешикташ» занимает в таблице 5-е место, команда Жозе Моуринью идет второй.
Чемпионат Турции
15-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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