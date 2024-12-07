Чемпионат Турции. «Фенербахче» Моуринью против «Бешикташа»

«Фенербахче» сыграет в дерби с «Бешикташем» в 15-м туре чемпионата Турции.

После 13 матчей «Бешикташ » занимает в таблице 5-е место, команда Жозе Моуринью идет второй. Чемпионат Турции 15-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. Таблица чемпионата Турции Статистика чемпионата Турции