Моуринью о Турции: «Люди без ума от своих команд, в Англии я мог пешком дойти до дома. Здесь часто меняют тренеров и не ставят высоких целей в Европе, много играют от обороны»
«Турки без ума от своих команд. Это похоже на Португалию, но Англия совсем другая. В Англии, когда я работал в «Челси», я мог пешком дойти до дома.
Здесь существует культура частой смены тренеров – сейчас декабрь, а уже пять тренеров покинули свои посты.
Турецкие команды не ставят перед собой высоких целей в Европе, для них будет плюсом выход в высокую стадию, но основное внимание уделяют чемпионату Турции.
Клубы в Турции обычно играют с акцентом на оборону: некоторые команды активно прессингуют в атаке с персональной опекой, но их главная цель – защита. Нам нужно больше сосредоточиться на атакующем стиле игры», – сказал главный тренер «Фенербахче».
Моуринью о «ПСЖ»: «У них нет успехов в еврокубках, потому что, играя во Франции, они не могут подготовиться к Европе. Там более высокий темп и интенсивность»
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