Москалев с ВАР отменил два гола «Зенита» «Акрону» – на 69-й и 98-й. Перед мячами Кассьерры и Гонду была игра рукой
Голы «Зенита» в ворота «Акрона» были отменены из-за игры рукой.
Команда под руководством Сергея Семака уступила клубу из Тольятти (1:2) дома в матче 18-го тура Мир РПЛ.
На 69-й минуте хавбек «Зенита» Густаво Мантуан навесил с правого крыла штрафной, после чего Маттео Кассьерра головой забил гол.
Главный арбитр встречи после подсказки ВАР рассмотрел эпизод и принял решение отменить гол, так как Андрей Мостовой допустил касание рукой по ходу результативной атаки.
На 98-й забил форвард петербуржцев Лусиано Гонду. Но Москалев при помощи ВАР отменил и это взятие ворот, зафиксировав игру рукой защитника Нино Моты.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости