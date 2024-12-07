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Москалев с ВАР отменил два гола «Зенита» «Акрону» – на 69-й и 98-й. Перед мячами Кассьерры и Гонду была игра рукой

Голы «Зенита» в ворота «Акрона» были отменены из-за игры рукой.

Команда под руководством Сергея Семака уступила клубу из Тольятти (1:2) дома в матче 18-го тура Мир РПЛ

На 69-й минуте хавбек «Зенита» Густаво Мантуан навесил с правого крыла штрафной, после чего Маттео Кассьерра головой забил гол. 

Главный арбитр встречи после подсказки ВАР рассмотрел эпизод и принял решение отменить гол, так как Андрей Мостовой допустил касание рукой по ходу результативной атаки.

На 98-й забил форвард петербуржцев Лусиано Гонду. Но Москалев при помощи ВАР отменил и это взятие ворот, зафиксировав игру рукой защитника Нино Моты.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoВладимир Москалев
видеоповторы
logoАндрей Мостовой
logoЗенит
logoАкрон
logoМатео Кассьерра
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoГуставо Мантуан
logoНино Мота
logoЛусиано Гонду
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