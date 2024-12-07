Москалев с ВАР отменил два гола «Зенита» «Акрону» – на 69-й и 98-й. Перед мячами Кассьерры и Гонду была игра рукой

Голы «Зенита» в ворота «Акрона» были отменены из-за игры рукой.

Команда под руководством Сергея Семака уступила клубу из Тольятти (1:2 ) дома в матче 18-го тура Мир РПЛ .

На 69-й минуте хавбек «Зенита » Густаво Мантуан навесил с правого крыла штрафной, после чего Маттео Кассьерра головой забил гол.

Главный арбитр встречи после подсказки ВАР рассмотрел эпизод и принял решение отменить гол, так как Андрей Мостовой допустил касание рукой по ходу результативной атаки.

На 98-й забил форвард петербуржцев Лусиано Гонду . Но Москалев при помощи ВАР отменил и это взятие ворот, зафиксировав игру рукой защитника Нино Моты .

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»