  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапочкин считает, что гол Кассьерры «Акрону» нужно было засчитать: «ВАР не должен был вмешиваться»
36

Лапочкин считает, что гол Кассьерры «Акрону» нужно было засчитать: «ВАР не должен был вмешиваться»

Сергей Лапочкин считает, что гол Матео Кассьерры «Акрону» нужно было засчитать.

«Зенит» уступил тольяттинской команде со счетом 1:2 в 18-м туре Мир РПЛ. На 69-й минуте форвард петербуржцев Матео Кассьерра забил головой. Арбитр Владимир Москалев посмотрел повтор эпизода и отменил взятие ворот – Андрей Мостовой допустил касание рукой по ходу результативной атаки.

«Момент небанальный, редко встречающийся и очень субъективный. Когда описывается, с чего начинается атакующая фаза – первая фраза – это очень субъективно. Мы видим касание руки Мостового, такая рука наказуема для меня. Что касается длины атаки, от момента касания руки до гола прошло 20 секунд. Это действительно много, но нигде количество времени не прописано.

По тому, как обучали раньше, это не одна атакующая фаза, но здесь мы видим, что позвал ВАР и отменили гол. Возможно, появились новые рекомендации только для России. По мне – это очень спорный эпизод, но мое мнение – гол, и ВАР не должен был вмешиваться», – сказал бывший судья. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСергей Лапочкин
logoМатео Кассьерра
logoАндрей Мостовой
logoАкрон
logoЗенит
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Москалев
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак о судействе в игре с «Акроном»: «Зениту» не дают фол в 1-м тайме, хотя мяч коснулся руки, может. Потом в аналогичной ситуации дают, трактовки сложно понять, я запутался»
11сегодня, 17:39
🤯 «Зенит» уступил «Акрону» – 1:2! Дзюба забил победный, Данилина удалили на 55-й, голы Кассьерры и Гонду отменили
585сегодня, 15:34
Москалев с ВАР отменил два гола «Зенита» «Акрону» – на 69-й и 98-й. Перед мячами Кассьерры и Гонду была игра рукой
81сегодня, 15:32Фото
Казарцев назначен на матч «Краснодар» – «Локомотив», Москалев – на игру «Зенита» и «Акрона»
63вчера, 12:31
На матч «Краснодар» – «Спартак» назначен Чистяков, на игру «Зенита» и «Крыльев» – Кукуляк
2129 ноября, 09:46
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Жирона» – «Реал Мадрид». 0:3 – Беллингем забил и ассистировал Гюлеру, у Мбаппе тоже гол. Онлайн-трансляция
1537 минут назадLive
Мбаппе забил 11-й гол за «Реал» – в 21-м матче
28 минут назад
Гусев о комментаторах: «Должны иметь антидот к критике. Нужно радоваться, что о «Г» или «Н» вообще говорят. На «Г» много комментаторов, включая меня»
817 минут назад
«Поздравляю «Бешикташ» и судью. Мне понравилось выступление арбитра. Мы играли на победу, соперник – на ничью». Моуринью о поражении «Фенербахче»
819 минут назад
Бителло хочет покинуть «Динамо» из-за затянувшегося конфликта России и Украины и вернуться в Бразилию. Игрок интересен «Ботафого» (Globo)
2629 минут назад
Кубок МЛС. Финал. «Лос-Анджелес Гэлакси» играет с «Нью-Йорк Ред Буллс» 
1235 минут назадLive
Медведев о Семаке: «Для тех, кто с первого раза не понял или недопонял: контракт тренера с «Зенитом» действует до завершения сезона‑2029/30»
4239 минут назад
Беллингем забил в 5 матчах Ла Лиги подряд. Сегодня – вратарю «Жироны» между ног
3248 минут назад
Экс-судья Николаев об отмене голов «Зенита»: «Мостовой коснулся рукой неумышленно, спорное решение ВАР вмешаться. Рука Нино – более очевидная, такие мячи не нужно засчитывать»
1750 минут назад
🦷 Ольмо лишился зубной коронки в единоборстве с Бартрой во время игры «Барсы» с «Бетисом»
1258 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Мбаппе и Анчелотти получили по желтой в перерыве матча с «Жироной» за споры с судьей из-за фола Хиля на Килиане в конце тайма
9 минут назад
Ловчев о Соболеве: «Александр по характеру был спартаковским, но увидел, как поступили с его лучшим другом Джикией. Он на примере Георгия понял, что с ним будет в конце»
1731 минуту назад
Джонс о поражении «МЮ»: «Онана должен был отбить удар, мяч изменил траекторию, но это не наклбол. Если они продолжат пропускать так, будет сложно добиться результата»
234 минуты назад
Мотта о 2:2 с «Болоньей»: «Арбитр был прав, удалив меня. Я перегнул палку, показал жест, который не следовало. «Юве» пропустил 2 гола, пришлось идти на риск»
357 минут назад
У «Гавра» Кузяева 9 поражений в 11 последних матчах. У Далера 1 гол в сезоне – в ворота «Монако»
2сегодня, 20:26
Йочич набрал 10 очков за 1+1 с «Динамо» Мх. У него первые результативные действия в сезоне РПЛ
сегодня, 20:17Фэнтези
Чемпионат Франции. «Монако» Головина победил «Тулузу», «Гавр» Кузяева уступил «Ницце», «Лион» против «Анжера»
7сегодня, 20:00Live
Алаев о матче «Спартак» – «Пари НН»: «Красные мячи – это уже мем, но хорошо, что они есть. Спортивная интрига жива, чемпионат интересный»
2сегодня, 19:57
Агент Батракова: «Звездной болезни у него не замечаю, Алексей не по годам взрослый и рассудительный. Он читает все, что пишут, но это не выбивает его из игрового ритма»
7сегодня, 19:42
Рахимов о 3:2 с «Динамо» Махачкала: «Рубин» проявил характер. Мы добыли уже 14 таких волевых очков, хороший показатель»
1сегодня, 19:28