Лапочкин считает, что гол Кассьерры «Акрону» нужно было засчитать: «ВАР не должен был вмешиваться»

Сергей Лапочкин считает, что гол Матео Кассьерры «Акрону» нужно было засчитать.

«Зенит » уступил тольяттинской команде со счетом 1:2 в 18-м туре Мир РПЛ . На 69-й минуте форвард петербуржцев Матео Кассьерра забил головой. Арбитр Владимир Москалев посмотрел повтор эпизода и отменил взятие ворот – Андрей Мостовой допустил касание рукой по ходу результативной атаки.

«Момент небанальный, редко встречающийся и очень субъективный. Когда описывается, с чего начинается атакующая фаза – первая фраза – это очень субъективно. Мы видим касание руки Мостового, такая рука наказуема для меня. Что касается длины атаки, от момента касания руки до гола прошло 20 секунд. Это действительно много, но нигде количество времени не прописано.

По тому, как обучали раньше, это не одна атакующая фаза, но здесь мы видим, что позвал ВАР и отменили гол. Возможно, появились новые рекомендации только для России. По мне – это очень спорный эпизод, но мое мнение – гол, и ВАР не должен был вмешиваться», – сказал бывший судья.