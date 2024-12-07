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«Иуда». Кокорин – Дзюбе под его видео после гола «Зениту» и победы «Акрона»

Александр Кокорин назвал Артема Дзюбу иудой в соцсетях.

Нападающий «Акрона» Дзюба забил победный гол в матче 18-го тура Мир РПЛ против своей бывшей команды – петербургского «Зенита» (2:1).

После матча Артем записал видеообращение в соцсетях, где поздравил всех болельщиков тольяттинского клуба с победой.

«Иуда», – прокомментировал публикацию бывший партнер Дзюбы по «Зениту» Александр Кокорин.

Скриншот: instagram.com/artem.dzyuba

Дзюба после победного гола «Зениту»: «Я добился всего! Счастье любит тишину. Я самый счастливый человек на свете. Счастье в правде»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Артема Дзюбы
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Дзюба после победного гола «Зениту»: «Я добился всего! Счастье любит тишину. Я самый счастливый человек на свете. Счастье в правде»
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