«Иуда». Кокорин – Дзюбе под его видео после гола «Зениту» и победы «Акрона»

Александр Кокорин назвал Артема Дзюбу иудой в соцсетях.

Нападающий «Акрона » Дзюба забил победный гол в матче 18-го тура Мир РПЛ против своей бывшей команды – петербургского «Зенита » (2:1).

После матча Артем записал видеообращение в соцсетях, где поздравил всех болельщиков тольяттинского клуба с победой.

«Иуда», – прокомментировал публикацию бывший партнер Дзюбы по «Зениту» Александр Кокорин .

Скриншот: instagram.com/artem.dzyuba

Дзюба после победного гола «Зениту»: «Я добился всего! Счастье любит тишину. Я самый счастливый человек на свете. Счастье в правде»