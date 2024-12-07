Де Йонг должен был получить красную за приведший к пенальти в ворота «Барсы» фол на Роке. Так считает экс-судья Итурральде: «Это явная возможность забить гол»

Френки де Йонг должен был получить красную карточку в матче с «Бетисом».

Такое мнение высказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес . «Барселона » сыграла вничью с «Бетисом » – 2:2.

На 66-й минуте встречи 16-го тура Ла Лиги в ворота каталонцев был назначен пенальти – Френки де Йонг сбил Витора Роке в штрафной площади, наступив на пятку форварду. Нидерландец получил желтую карточку, главный тренер «блауграны» Ханс-Дитер Флик – красную за несогласие с судьей.

«Он наступает ему на ногу и снимает бутсу. Это красная карточка. Это явная возможность забить гол», – сказал Итурральде.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом.