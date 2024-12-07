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Де Йонг должен был получить красную за приведший к пенальти в ворота «Барсы» фол на Роке. Так считает экс-судья Итурральде: «Это явная возможность забить гол»

Френки де Йонг должен был получить красную карточку в матче с «Бетисом».

Такое мнение высказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес. «Барселона» сыграла вничью с «Бетисом» – 2:2. 

На 66-й минуте встречи 16-го тура Ла Лиги в ворота каталонцев был назначен пенальтиФренки де Йонг сбил Витора Роке в штрафной площади, наступив на пятку форварду. Нидерландец получил желтую карточку, главный тренер «блауграны» Ханс-Дитер Флик – красную за несогласие с судьей.

«Он наступает ему на ногу и снимает бутсу. Это красная карточка. Это явная возможность забить гол», – сказал Итурральде. 

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
logoФренки де Йонг
logoЛа Лига
logoБетис
logoБарселона
logoсудьи
Эдуардо Итурральде Гонсалес
logoВитор Роке
Алехандро Муньис Руис
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