Георгий Черданцев: «Вы и представить не можете, сколько помоев и дерьма было вылито на мою голову за время работы. Да я бы уже утонул! Но это тоже часть профессии»
– Карпин и Дзюба считают, что Генич или Черданцев должны работать в паре, допустим, с Аршавиным или Шалимовым.
– Да ради бога. Я только за! Лет пять назад мы с Ромой Широковым великолепно откомментировали матч «Спартак» – «Зенит». И где Рома Широков? Почему он не работает на «Матч ТВ»? Ни один футболист не работает комментатором. Объясните мне, почему? Где они? Их что – не берут, что ли? Повторюсь, я буду счастлив, если рядом со мной посадят Аршавина комментировать дерби ЦСКА – «Спартак».
– Серьезно?
– Конечно! Это просто работа мечты. Курорт! Ты называешь фамилии и отдыхаешь. А дальше уже Андрей Сергеич все делает за тебя. А ты молчишь и наслаждаешься жизнью. И все шишки, и все дерьмо польется на эксперта, понимаете? Да ради бога – пожалуйста, сделайте одолжение, я буду только счастлив.
Вы и представить себе не можете, сколько за время моей работы на мою голову было вылито помоев и дерьма в комментариях после матчей, на которых я работал. Да я бы уже утонул! Но я привык. Это тоже часть профессии. Либо ты уходишь, либо терпишь и продолжаешь комментировать. Тут уже никуда не деться. Так что я только приветствую идею парного комментария с Аршавиным или Шалимовым. Только вот они не хотят этим заниматься. Думаете, им не предлагали?
– А почему они не хотят?
– А это вы у них лучше спросите. Думаете, охота получать ведро помоев в социальных сетях после матчей? – сказал комментатор «Матч ТВ».
Дзюба поддержал мнение Карпина о комментаторах: «Пришли в себя после того, как пуканы взорвались. Где Генич играл? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?»
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