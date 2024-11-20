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  • Газзаев о комментаторах: «Это большое искусство актера, а давать оценку футболистам должны специалисты – с этой частью высказываний Карпина согласен. У Черданцева и Генича хорошие репортажи, есть эмоции»
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Газзаев о комментаторах: «Это большое искусство актера, а давать оценку футболистам должны специалисты – с этой частью высказываний Карпина согласен. У Черданцева и Генича хорошие репортажи, есть эмоции»

Валерий Газзаев поделился мнением о комментаторах.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин раскритиковал футбольных комментаторов, заявив, что они не должны давать оценку игрокам.

– Работа комментатора – это большое искусство актера. Они должны на протяжении двух часов удерживать внимание, восхищаться комбинациями, забитыми голами, заражать эмоциями… Хорошо помню Николая Николаевича Озерова, которого любили все спортсмены любого вида спорта. Или Котэ Махарадзе. Один был народный артист Советского Союза, другой был народный артист Грузинской ССР.

Комментатор – это прежде всего актерское искусство. Но давать оценку футболистам, тренерам? Нет. Футболистам должны давать оценку исключительно тренеры и специалисты. А тренерам должны давать оценку руководители, которые приглашают их на работу. Так что с этой частью высказываний Карпина я согласен. 

– У вас есть сейчас любимые комментаторы? 

Георгий Черданцев и Константин Генич. У них эмоции присутствуют, и хорошие репортажи, – сказал экс-тренер сборной России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «КП Спорт»
logoГеоргий Черданцев
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