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Бензема о встрече с Роналду в лиге Саудовской Аравии: «Было приятно повидаться, мы вместе прошли долгий путь: 9 лет в «Реале», голы, трофеи... Пожелали друг другу удачи»

Карим Бензема высказался о встрече с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.

Команды, за которые играют бывшие партнеры по «Реалу», провели матч в рамках 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» француза победил «Аль-Наср» португальца со счетом 2:1. 

«Было приятно повидаться с Криштиану, мы вместе прошли долгий путь. Девять лет в «Реале», голы, трофеи...

Мы пожелали друг другу удачи в будущем в наших клубах и продолжать делать разницу», – сказал Бензема

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКарим Бензема
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Иттихад Джидда
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
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