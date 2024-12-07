Бензема о встрече с Роналду в лиге Саудовской Аравии: «Было приятно повидаться, мы вместе прошли долгий путь: 9 лет в «Реале», голы, трофеи... Пожелали друг другу удачи»

Карим Бензема высказался о встрече с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.

Команды, за которые играют бывшие партнеры по «Реалу », провели матч в рамках 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад » француза победил «Аль-Наср » португальца со счетом 2:1.

«Было приятно повидаться с Криштиану , мы вместе прошли долгий путь. Девять лет в «Реале», голы, трофеи...

Мы пожелали друг другу удачи в будущем в наших клубах и продолжать делать разницу», – сказал Бензема .