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Глава Заксобрания Петербурга: «Поработаем над тем, чтобы высокое звание столицы футбола город нес достойно. Президент принял решение, и футбол стал теперь массовым видом спорта»

Александр Бельский назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России.

– Вы и с Игониным вместе в футбол играли за Законодательное собрание.

– Конечно!

– А он давал вам совет, куда дальше двигаться в федерации футбола Петербурга?

– Я же не первый день тут. Понимаю и болевые точки, которые есть у нас, и каким образом нужно развивать футбол в Санкт-Петербурге. Когда коллеги доверили мне быть президентом Федерации футбола Петербурга, я сказал, что это наша общая задача.

Мы все должны действовать, как команда на поле. Понятно, кто-то проявляет себя в нападении, кто-то в центре поля, кто-то в защите. Но достижение – оно общее.

Поэтому я уверен, что мы с коллегами вместе поработаем над тем, чтобы высокое звание столицы футбола Петербург нес достойно.

– Какие у вас есть идеи?

– Как вы знаете, президент принял решение, и футбол стал теперь массовым видом спорта. Поэтому мы будем вовлекать разные слои и возраста в эту игру.

Важно, чтобы во всех районах города была возможность играть в футбол не только ребятам, которые занимаются в спортшколах или в каких-то клубах, а просто обычным ребятам. Из числа тех, что собираются вечером мяч погонять, – сказал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Комсомольская правда»
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logoАлексей Игонин
Александр Бельский
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