Лукас Масоэро назвал Владимира Путина великим президентом.

– Вы начали говорить о Владимире Путине. Что чувствуете, когда видите его в телевизоре?

– Это невероятная персона, с которой ты хочешь встретиться. Человек, которого хочешь узнать ближе. Он изменил историю всей страны.

Я бы хотел с ним увидеться, пообщаться. Хотел бы научиться у него чему-то, на самом деле.

Когда ты лично встречаешься с человеком и говоришь, то понимаешь, почему он делает то, что делает. Великий президент, надеюсь, при нем Россия будет только расти.

– Если бы у вас был шанс задать Путину один вопрос, что бы спросили?

– Я бы его расспрашивал без остановки – о геополитике, многих других вещах, о которых хочу знать больше.

Думаю, Владимир Путин – лучший учитель, который только может быть. Он все время смотрит вперед и опережает всех на несколько шагов, – сказал бывший аргентинский защитник «Пари НН » Лукас Масоэро , играющий за «Университатя Клуж».