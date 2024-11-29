«Путин – лучший учитель, который только может быть. Великий президент, надеюсь, при нем Россия будет только расти». Экс-защитник «Пари НН» Масоэро об РФ
– Вы начали говорить о Владимире Путине. Что чувствуете, когда видите его в телевизоре?
– Это невероятная персона, с которой ты хочешь встретиться. Человек, которого хочешь узнать ближе. Он изменил историю всей страны.
Я бы хотел с ним увидеться, пообщаться. Хотел бы научиться у него чему-то, на самом деле.
Когда ты лично встречаешься с человеком и говоришь, то понимаешь, почему он делает то, что делает. Великий президент, надеюсь, при нем Россия будет только расти.
– Если бы у вас был шанс задать Путину один вопрос, что бы спросили?
– Я бы его расспрашивал без остановки – о геополитике, многих других вещах, о которых хочу знать больше.
Думаю, Владимир Путин – лучший учитель, который только может быть. Он все время смотрит вперед и опережает всех на несколько шагов, – сказал бывший аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро, играющий за «Университатя Клуж».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий