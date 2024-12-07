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Глава Заксобрания Петербурга о финале ЛЧ: «Если УЕФА вернется, мы готовы. Хоть завтра. Стадион на Крестовском – один из лучших в мире. Все вопросы с безопасностью у нас решены»

Александр Бельский заявил, что Петербург готов принять финал Лиги чемпионов.

Напомним, 25 февраля 2022 года УЕФА перенес финал главного еврокубкового турнира из Санкт-Петербурга в Париж.

– В Петербурге в 2022 году должен был пройти финал Лиги чемпионов, но его у нас несправедливо отобрали. Как вы думаете, когда-нибудь в обозримом будущем наш город примет такой матч?

– Тут сложно сказать. Могу только уверить, что мы к этому готовы. У нас есть прекрасный стадион на Крестовском, один из лучших в мире. У нас прекрасные болельщики, которые любят футбол. И у нас решены все вопросы с безопасностью.

А это тоже важнейший аспект. Если УЕФА вернется к этому вопросу, то мы готовы такой матч принять. Хоть завтра, – сказал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Комсомольская правда»
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Политика
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