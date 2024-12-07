У «Барселоны» 1 победа, 2 ничьих и 2 поражения в 5 последних матчах Ла Лиги
«Барселона» выиграла лишь один из пяти последних матчей Ла Лиги.
Сегодня команда Ханс-Дитера Флика сыграла вничью с «Бетисом» – 2:2.
В 5 последних турах чемпионата Испании каталонцы одержали лишь одну победу – над «Мальоркой» (5:1). Также на этом отрезке «Барса» потерпела два поражения и дважды сыграла вничью.
«Блауграна» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков после 17 проведенных матчей. «Реал» отстает на 5 баллов при двух играх в запасе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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